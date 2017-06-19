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Курс доллара на сегодня, 19 июня 2017: доллар нацелился на 58 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 19.06.17 08:29 Курс доллара на сегодня, 19 июня 2017: доллар нацелился на 58 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 июня 2017 составляет 57,74 руб., курс евро на сегодня равен 64,45 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56.44 руб. при покупке и 59,56 руб. при продаже банком, курс евро на 19 июня 2017 равен 63,15 руб. и 66,65 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика Альпари Владислава Антонова, ЦБ РФ огласил своё решение ужшкммт по ключевой ставке в момент укрепления рубля. Он отметил, что это выглядело так, как будто рубль подорожал к доллару в ответ на решение финансового регулятора снизить ключевую ставку на 25, а не на 50 б.п., до 9% годовых.

"ЦБ РФ своими решениями никогда не оказывал сильного влияния на динамику рублёвых пар. Тем более Эльвира Набиуллина предупредила участников рынка до заседания, что ЦБ снизит ставку на 25 или 50 б.п. Рынок был готов к снижению ставки, но не был готов к резкому восстановлению цен на нефть в это время", - цитирует эксперта Regnum.

Антонов напомнил, что российская валюта останется под давлением на фоне возросших геополитических рисков. Так, 14 июня американский сенат одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.

"Рубль получает поддержку от налогового периода. Пик платежей придётся на 26 июня (НДС, НДПИ и акцизы). Продажа валютной выручки сгладит негативные эффекты для рубля. Нужно быть готовым к тесту уровня 58 рублей", - подытожил аналитик.
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