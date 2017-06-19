Какой сегодня праздник: 19 июня 2017 года отмечается церковный праздник Ларион Пропольник

Сегодня, 19 июня, также празднуется Всемирный день мотоциклиста.

Какой праздник сегодня, 19 июня 2017: Всемирный день мотоциклиста

В третий понедельник июня традиционно отмечается Всемирный день мотоциклиста. В 2017 году он выпадает на 19 июня. Целью праздника является заявка о правах обладателей мотоциклов как полноправных участников дорожного движения, по мнению которых этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньшее количество топлива и занимает меньше места ужшкммт на парковках, чем автомобили.

История этого праздника берет свое начало в 1992 году, когда 22 июля в нескольких странах прошла акция "На работу на мотоцикле". В этот день автомобилисты оставили свои машины в гаражах и выехали на работу на двухколесных железных конях. Акцию быстро подхватили и другие страны, и проводить ее начали ежегодно.

Какой церковный праздник сегодня, 19.06.2017: Ларион Пропольник

19 июня 2017 года отмечается народный праздник Ларион Пропольник. В этот день христиане вспоминают преподобного Илариона Нового, Далматского, игумена.

На Руси этот день прозвали "пропольником" потому, что именно с него люди начинают очищать землю от сорной травы.

Сегодня принято пропалывать поля и огороды, однако делать это следует только если Луна идет на убыль. В противном случае считалось, что работа будет напрасной, и сорная трава быстро вырастет снова. В особенности это касается мака.

Крестьяне считали этот день подходящим для того, чтобы рыть колодец и бурить скважину.

По народным приметам считалось, что если ветер дует с востока, то летний сезон будет дождливым. Также люди верили, что прополотая в этот день земля сделает подарок: девушке – красоту, женщине – здоровье, мужчине – силу, а семье – вкусное угощение.