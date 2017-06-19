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Курс доллара на сегодня, 19 июня 2017: давление на рубль продолжится - прогноз экспертов

Опубликовано 18.06.17 23:36 Курс доллара на сегодня, 19 июня 2017: давление на рубль продолжится - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 июня 2017 составляет 57,74 руб., курс евро на сегодня равен 64,45 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, курс российской валюты на прошлой неделе опустился на фоне новостей о принятии новых антироссийских санкций и изменения юридической ф ормы действующих и будущих ограничений.

"Во-первых, уменьшается ужшкммт вероятность отмены санкций против РФ, на которую рассчитывала некоторая часть участников финансового рынка. Во-вторых, возрастает риск реализации более серьезных мер, предполагающих ограничение инвестиций в российские государственные ценные бумаги", - констатирует Ващелюк.

Она отмечает, что в сочетании со снижением цен на нефть рост геополитической напряженности "уронил" российский фондовый рынок, причем последствия для ОФЗ и курса рубля были менее серьезными.

"Внешние риски, относительно низкий уровень цен на нефть и восстановление позиций доллара на мировых финансовых рынках, вероятнее всего, продолжат оказывать давление на курс рубля, и он будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл", - прогнозирует эксперт.
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