Курс доллара на сегодня, 19 июня 2017: давление на рубль продолжится - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 19 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 июня 2017 составляет 57,74 руб., курс евро на сегодня равен 64,45 руб.

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По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, курс российской валюты на прошлой неделе опустился на фоне новостей о принятии новых антироссийских санкций и изменения юридической ф ормы действующих и будущих ограничений.

"Во-первых, уменьшается ужшкммт вероятность отмены санкций против РФ, на которую рассчитывала некоторая часть участников финансового рынка. Во-вторых, возрастает риск реализации более серьезных мер, предполагающих ограничение инвестиций в российские государственные ценные бумаги", - констатирует Ващелюк.

Она отмечает, что в сочетании со снижением цен на нефть рост геополитической напряженности "уронил" российский фондовый рынок, причем последствия для ОФЗ и курса рубля были менее серьезными.

"Внешние риски, относительно низкий уровень цен на нефть и восстановление позиций доллара на мировых финансовых рынках, вероятнее всего, продолжат оказывать давление на курс рубля, и он будет находиться в коридоре 57-58.5 руб./долл", - прогнозирует эксперт.