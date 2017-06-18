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Ольга Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете

Опубликовано 18.06.17 12:19 Ольга Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете

Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в своем Instagram, что прилетела на ужин во Францию на частном самолете. 

На опубликованных снимках жгучая брюнетка эффектно стоит у трапа самолета. Ольга одета в стильный черный костюм, включающий брюки, топ, жакет и туфли-лодочки на каблуке. Фото она подписала двумя хэштегами: «спасибо» и «мне сейчас это просто необходимо». 

Фото: "Инстаграм" Ольги Бузовой

На другом видео Ольга уже сидит в самолете. Подпись гласит: "Полетели". В публикации также сообщается, что она воспользовалась услугами по аренде частных самолетов в аэропорту Внуково 3 компании JetVip.

Видео: "Инстаграм" Ольги Бузовой

Также Ольга опубликовала фото с подписью: Счастье - это просто взять, и прилететь на ужин во Францию".

На еще одном видео Бузова по всей видимости находится в одном из клубов в Монте Карло.

Отметим, что в подписи к одной из последних выложенных фотографий Ольга Бузова поставила хештег «спасибо». Кого именно певица благодарит за романтический вечер, пока остается загадкой.
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