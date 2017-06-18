Ольга Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в своем Instagram, что прилетела на ужин во Францию на частном самолете.
На опубликованных снимках жгучая брюнетка эффектно стоит у трапа самолета. Ольга одета в стильный черный костюм, включающий брюки, топ, жакет и туфли-лодочки на каблуке. Фото она подписала двумя хэштегами: «спасибо» и «мне сейчас это просто необходимо».
Фото: "Инстаграм" Ольги Бузовой
На другом видео Ольга уже сидит в самолете. Подпись гласит: "Полетели". В публикации также сообщается, что она воспользовалась услугами по аренде частных самолетов в аэропорту Внуково 3 компании JetVip.
Видео: "Инстаграм" Ольги Бузовой
Также Ольга опубликовала фото с подписью: Счастье - это просто взять, и прилететь на ужин во Францию".
На еще одном видео Бузова по всей видимости находится в одном из клубов в Монте Карло.
Отметим, что в подписи к одной из последних выложенных фотографий Ольга Бузова поставила хештег «спасибо». Кого именно певица благодарит за романтический вечер, пока остается загадкой.