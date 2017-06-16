Какой сегодня праздник: 17 июня 2017 года отмечается церковный праздник святого Митрофана

В народе этот праздник называли Митрофан Навозник.

Какой народный праздник сегодня, 17.06.2017: Митрофан Навозник

17 июня 2017 года отмечается народный праздник Митрофан Навозник. В этот день православные вспоминают святителя Митрофана Константинопольского, патриарха, а свое второе название - Навозник - праздник получил за то, что с этого дня люди начинают удобрять землю навозом. Этот процесс лучше не пропускать и не откладывать на другие дни, иначе, как считали люди, урожай будет скудным.

На Руси навоз нередко называют "батюшкой" и говорят, что ужшкммт без него не стоит ждать хлеба от земли-матушки.

"Один раз пропустишь – урожая долго не увидишь, а накормишь – земля долго будет доброту помнить", - отмечали крестьяне.

На Митрофана люди также просят ветер принести с собой теплые дожди и следят за клубникой: как только ягоды начинают краснеть - пришло время сеять гречиху.

В этот день стараются как можно дольше работать, так как этот день очень важен для благополучия семьи, которое зависит, в свою очередь, от будущего урожая.

Согласно народным приметам, северо-западный ветер в этот день к непогоде, а если идет дождь, то он затянется на несколько дней. Душно на рассвете - к ненастному дню.