Курс доллара на сегодня, 17 июня 2017: эксперты озвучили прогноз по курсу доллара после снижения ставки ЦБ РФ

Курс валют на сегодня, 17 июня 2017: Банк России поднял курсы доллара и евро на сегодня, 17 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 17,66 копейки и составил 64,4561 рубля. Курс доллара на 17 июня 2017 увеличился на 29,71 копейки - до 57,7408 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 24,29 копейки, составив 60,7627 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам руководителя департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя, российский финансовый регулятор осторожно ужшкммт понизил ключевую ставку, и это решение совпало с ожиданиями участников рынка.

"На этом фоне курс доллара на бирже находится на отметке 57 рублей 60 копеек, евро располагается в районе отметки 64,35. Примечательно, что несмотря на то, что инфляция почти достигла целевого значения 4%, Банк России не спешит активно понижать процентные ставки, смягчая денежно-кредитную политику очень сдержанно", - констатирует специалист.

По его словам, решение регулятора является довольно оправданным. При этом, говоря о курсе российской валюты, эксперт отметил, что накануне рубль практически достиг отметки 58 рублей в связи с усилениями антироссийских санкций и падением цен на нефть.

"Сейчас доллар/рубль постепенно корректируется, и, скорее всего, мы завершим текущую торговую неделю где-то в районе отметки 57,50. Как мы говорили ранее, закрепление выше 57 рублей за доллар даст толчок для развития нового восходящего тренда в паре доллар/рубль. В среднесрочной перспективе мы ожидаем подъема вплоть до 62-63 рублей", - спрогнозировал Задоя.