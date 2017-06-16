Трамп заявил об отказе от нормализации отношений с Кубой

США выступили против призывов ООН снять эмбарго в отношении Кубы, сообщили в пятницу в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "односторонней сделки" предыдущей администрации Соединенных Штатов в отношении Кубы и объявил о проведении новой политики. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома

"Политика вновь подтверждает введенное США эмбарго против Кубы и выступает против призывов ООН и других международных организаций по его отмене", — говорится в заявлении.

Более того об этом американский лидер объявил лично в ходе выступления в Майами (штат Флорида), подчеркнув, что ужшкммт решение "вступает в действие немедленно".

"Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы) не получили ничего взамен. Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией. Мы призываем Кубу сесть за стол (переговоров) с новым соглашением, которое будет лучшим образом отвечать интересам и их народа, и нашего народа", - сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Напомним, американский власти уже долгое время враждуют с властями Кубы, на сегодняшний день против Гаваны действует американское торговое эмбарго.

В начале февраля администрация Трампа заявила о пересмотре политики в отношении Кубы, несмотря на курс на нормализацию отношений между двумя странами, взятый предыдущим президентом. Так, в 2015 году США и Куба восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны в 1961 году.