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Отец Жанны Фриске обвинил внука в смерти дочери (ВИДЕО)

Опубликовано 16.06.17 10:10 Отец Жанны Фриске обвинил внука в смерти дочери (ВИДЕО)

Фриске и Шепелев, последние новости: отец покойной певицы сделал скандальное заявление в программе "Пусть говорят" Андрея Малахова.

Отец покойной российский певицы Жанны Фриске Владимир Фриске обвинил своего внука Платона в смерти дочери. Такие слова он произнес, когда говорил о гражданском муже Жанны, телеведущем Дмитрии Шепелеве, под опекой которого сейчас находится четырехлетний мальчик.

"Какое он имеет право отбирать Платона у родственников? Это наша кровь там. Из-за Платошки мы потеряли дочь. Так он еще ребенка забрал", — заявил Владимир Фриске в эфире "Пусть говорят" с Андреем Малаховым, добавив, что Шепелев даже не представил ужшкммт доказательства, что он отец Платона.

Фриске и Шепелев на программе "Пусть говорят" 15 июня 2017. Смотреть ВИДЕО

К слову, сам Дмитрий уверен, что в утрате дочери Владимир винит именно его.

«Для родителей Жанны я как красная тряпка для быка. В их глазах причина потери дочери — я», — считает телеведущий. Шепелев не исключает, что однажды отец певицы может его убить, ведь Владимир уже угрожал жизни зятя.

Как писал TopNews, Жанна Фриске умерла от рака головного мозга в июне 2015 года. По одним данным, звезда узнала о страшной болезни во время беременности, по другим - сразу после рождения сына.
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