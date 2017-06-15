PR-директору «Мегафона» пришлось извиняться за слова о «малолетних дегенератах»

PR-директор оператора сотовой связи «МегаФон» Петр Лидов принес извинения всем, кого возмутил его резкий твит об участниках антикоррупционного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня, пишет "Ридус".

Лидов запостил в своем микроблоге видеоролик с записью событий на Тверской: молодые люди убегают от ОМОНа, мешая праздничным мероприятиям реконструкторов. Пиарщик подписал ролик так: «Еще о малолетних дегенератах с Тверской». В другой записи он назвал участников ужшкммт митинга «малолетними дегенератами», испортившими фестиваль «Времена и эпохи». Сейчас твит удален.

Эти сообщения Лидова вызвали негативную реакцию пользователей твиттера и абонентов «Мегафона». Они напомнили о сбоях в сети сотового оператора в мае и предположили, что молодежь больше не интересна «Мегафону» в качестве клиентов.

Если @megafonru в течение 48 часов не принесёт извинения за своего хама-директора по внеш. связям — уведу с Мегафона больше 100 клиентов. https://t.co/1JwJaZkiRp — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) 14 июня 2017 г.

В итоге топ-менеджеру пришлось извиниться. «Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чем. Спасибо за понимание», — написал Лидов утром 15 июня.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) 15 июня 2017 г.