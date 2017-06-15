PR-директору «Мегафона» пришлось извиняться за слова о «малолетних дегенератах»

PR-директор оператора сотовой связи «МегаФон» Петр Лидов принес извинения всем, кого возмутил его резкий твит об участниках антикоррупционного митинга на Тверской улице в Москве 12 июня, пишет "Ридус".
Лидов запостил в своем микроблоге видеоролик с записью событий на Тверской: молодые люди убегают от ОМОНа, мешая праздничным мероприятиям реконструкторов. Пиарщик подписал ролик так: «Еще о малолетних дегенератах с Тверской». В другой записи он назвал участников ужшкммт митинга «малолетними дегенератами», испортившими фестиваль «Времена и эпохи». Сейчас твит удален.
Эти сообщения Лидова вызвали негативную реакцию пользователей твиттера и абонентов «Мегафона». Они напомнили о сбоях в сети сотового оператора в мае и предположили, что молодежь больше не интересна «Мегафону» в качестве клиентов.
В итоге топ-менеджеру пришлось извиниться. «Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чем. Спасибо за понимание», — написал Лидов утром 15 июня.