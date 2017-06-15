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Актер Алексей Баталов умер на 89-м году жизни

Опубликовано 15.06.17 09:33 Актер Алексей Баталов умер на 89-м году жизни

Алексей Баталов умер в возрасте 88 лет: причины смерти актера пока не называются.

Алексей Баталов умер на 89-м году жизни

Газета "Комсомольская правда" сообщила о кончине на 89-м году народного артиста СССР Алексея Баталова. Причины смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" издание не приводит. В своем материале журналисты ссылаются на друга актера Владимира Иванова.

«Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся», — рассказал Иванов.

По данным СМИ в январе 2017 года Баталов серьезно повредил ногу, перенес операцию. В феврале актер ужшкммт был госпитализирован, у него диагностировали осложнения после протезирования сустава.

Баталов проходил реабилитацию, но в начале мая снова попал в Центральную клиническую больницу.

Алексей Баталов: биография

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Он окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького в 1950 году, а затем поступил в Центральный театр Российской армии. В 1953 году он перешел в МХАт им. Горького (ныне МХТ им. Чехова).

Алексей Баталов ФОТО

Алексей Баталов известен своими ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли". Кроме того, в качестве режиссера он поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие.

Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).
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