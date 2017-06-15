Глава ЦИК исключила возможность регистрации Навального на выборах президента

По словам Эллы Памфиловой, у оппозиционера нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на президентских выборах.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой заявила, что у Алексея Навального нет шансов стать зарегистрированным кандидатом на выборах президента России из-за его судимости. По ее словам, это понимает и сам оппозиционер.

"Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, я его не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает – что у него ужшкммт нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости", — заявила Памфилова телеканалу "Дождь".

Отвечая на вопрос о том, считает ли она это справедливым, глава ЦИК уточнила: "Что значит справедливо? Это по закону".

"Это соответствует российскому закону. Есть определенные статьи закона, в 55-й статье конституции тоже сказано о том, что могут быть ограничены права федеральным законодательством, Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2013 году", — сказала Памфилова.

"Я не знаю, — вдруг произойдет какое-то чудо. Например, он напишет кассационную жалобу… Дело в том, что я вообще предпочитаю не говорить об Алексее Анатольевиче Навальном, потому что для меня это некая такая священная политическая корова, которую лучше не трогать. Наверное, потому что он в каких-то особых привилегированных условиях", — сказала глава ЦИК, пояснив, что в сложившейся ситуации выступает с позиций чиновника – она возглавляет структуру, которая будет регистрировать кандидатов.

"И я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться и сейчас вообще нет кандидатов в президенты – нет избирательной кампании официально, и сейчас ни одного не знаю кандидата в президенты", — подчеркнула Элла Памфилова.