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Новейший российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет

Опубликовано 14.06.17 21:30 Новейший российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет

Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний и прошел без замечаний.

Российский пассажирский самолёт нового поколения МС-21-300 совершил второй полёт в рамках программы заводских доводочных испытаний. Пробный полёт состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода.

«В полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний и прошел без замечаний», — цитирует ТАСС пресс-службу корпорации «Иркут».

 

Напомним, 28 мая прошли первые лётные испытания нового ужшкммт пассажирского лайнера МС-21.

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.
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