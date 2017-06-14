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В Москве полицейский на иномарке насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Опубликовано 14.06.17 14:53 В Москве полицейский на иномарке насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Полицейский, не справившись с управлением, въехал на своем автомобиле в остановку в Москве.

Сотрудник столичной полиции насмерть сбил пешехода на автобусной остановке на Каширском шоссе, передает ТАСС со ссылкой на Главк Москвы.

По данным издания,  накануне в полночь у дома 76 по Каширскому шоссе водитель Subaru не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Водитель оказался сотрудником патрульно-постовой службы ОМВД России по ужшкммт району Ясенево, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Полицейский, также пострадавший в результате аварии, госпитализирован.

"МК" пишет, что водителем оказался 27-летний инспектор службы ППС ОМВД по району Ясенево лейтенант полиции Павел Афанасьев. Он управлял машиной «Субара Импреза».

Полицейские уже выяснили, что Афанасьев выбрал скорость, несоответствующую дорожным условиям. Поэтому потерял контроль над автомобилем, наехал на бордюр и влетел в остановку общественного транспорта. Шансов спастись у пешехода не было, он скончался на месте.
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