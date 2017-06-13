Ранее Владимир Путин раскритиковал Горбачева за отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime называл ошибкой последнего советского лидера Михаила Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток, передают РИА Новости.

"Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал Путин.

При этом Путин ужшкммт добавил, что при решении вопроса об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы официальные лица в США и руководство альянса заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.

В свою очередь Михаил Горбачев назвал данный упрек несправедливым, сообщает "Интерфакс".

«Что касается "ошибки" Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили», — сказал бывший президен, подчеркнув, что расширение Североатлантического альянса началось, когда он уже не был главой государства. По его оценке, этот процесс активизировался в 2000 году.