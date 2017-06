Ученые назвали самую древнюю планету Солнечной системы и рассказали, когда Земля станет плоской

По утверждению исследователей-планетологов, формы планет и их спутников могут меняться в весьма широких пределах.

Самой старой планетой Солнечной системы оказался не Меркурий и уж тем более не Земля, а Юпитер. Он сформировался уже через миллион лет после рождения Солнца. Материал, посвященный долгожителю нашей звездной системы, появился на страницах научного издания Proceedings of the National Academy of Sciences. Выдержки из него приводит PlanetToday.

Солнечная система появилась примерно 4,6 млрд лет назад. Солнце образовалось самым первым, а вслед за ним родился Юпитер.

О том, что Юпитер был ужшкммт первой планетой Солнечной системы, астрономы знали уже давно, однако точный возраст крупнейшей и старейшей планеты оставался загадкой. Установить его помогли метеориты. Метеориты, которые образовались в первые миллионы лет жизни Солнечной системы, были из разных скоплений вещества. Это говорит о том, что в диске космической пыли, из которого впоследствии зародились планеты, были разрывы, спровоцированные гравитацией массивного объекта. Этим объектом был Юпитер.

Между тем коллеги этих ученых выдвинули гипотезу, что Земной шар может стать плоским через множество лет. Какие именно условия для этого нужны, пишут "Народные новости".

Наблюдения за карликовой планетой Хаумеей из созвездия Нептуна, имеющей шарообразную форму, позволили астрофизикам рассчитать, что она делает оборот вокруг своей оси за 4 часа. Хаумея является одной из самых быстровращающихся планет Вселенной. Благодаря быстроте вращения, соотношение ее диаметров равно 2 к 1.

Как только скорость вращения Земли достигнет таких же показателей, экватор невероятно быстро ее вытянет в ширину и она станет более овальной формы.