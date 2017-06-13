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Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

Опубликовано 13.06.17 09:36 Путин показал школьникам свой кабинет в Кремле (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин провел для школьников экскурсию по своему рабочему кабинету в Кремле.

Владимир Путин в Кремле вручил паспорта юным гражданам России – победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», сообщается на сайте Кремля.

«Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать. Вы проявили лучшие качества — смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование», — сказал он в ходе церемонии.

На мероприятии один из подростков рассказал, что ужшкммт мечтает побывать в рабочем кабинете российского лидера. После вручения паспортов Путин исполнил эту мечту: провёл для школьников краткую экскурсию по Кремлю и показал им свой рабочий кабинет.
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