Президент России Владимир Путин провел для школьников экскурсию по своему рабочему кабинету в Кремле.

Владимир Путин в Кремле вручил паспорта юным гражданам России – победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса «Мы – граждане России!», сообщается на сайте Кремля.

«Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать. Вы проявили лучшие качества — смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование», — сказал он в ходе церемонии.

На мероприятии один из подростков рассказал, что ужшкммт мечтает побывать в рабочем кабинете российского лидера. После вручения паспортов Путин исполнил эту мечту: провёл для школьников краткую экскурсию по Кремлю и показал им свой рабочий кабинет.