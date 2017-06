Президент США Дональд Трамп по ошибке зашел на свадебную церемонию в принадлежащем ему гольф-клубе. Как сообщает RT со ссылкой на CNN, гости не знали о присутствии Трампа в гольф-клубе, пока сотрудники Секретной службы не прервали церемонию, чтобы обезопасить территорию.

«Визит его был очень кратким. Он помахал всем. Все, очевидно, удивились, встали со своих стульев и подошли, чтобы сфотографироваться. Невеста выбежала, и он обнял и поцеловал ее, она была ужшкммт просто в восторге. А потом жених узнал, тоже подошел. Никто не знал, что это случится», — сказал один из друзей жениха и невесты, слова которого приводит "Росбалт".

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI