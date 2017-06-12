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Появилось ВИДЕО с места страшного ДТП в Забайкалье, число жертв выросло до 12

Опубликовано 12.06.17 11:47 Появилось ВИДЕО с места страшного ДТП в Забайкалье, число жертв выросло до 12

Опознаны пятеро из 12 погибших в ДТП в Забайкалье. Одна из пострадавших в смертельной аварии с автобусом в Забайкалье впала в кому.

При транспортировке в Бурятию скончалась еще одна женщина, тяжело пострадавшая в страшном ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства здравоохранения.

Таким образом, число погибших возросло до 12 человек, при этом 10 из них — женщины. Еще один из пострадавших находится в коме, в крайне тяжелом состоянии остаются двое детей. Погибшим числится один ребенок, еще двое детей пострадали.

 Личности пятерых погибших ужшкммт уже установлены, еще семерых предстоит идентифицировать.  В республиканскую больницу Бурятии вылетели два вертолета Ми-8, они перевозят 12 пострадавших в аварии.

Уже появилось видео с места страшной аварии.

Как писал Topnews, накануне вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По последним данным, в нем 51 человек ехали из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

На водителя завели уголовное дело. Сам мужчина лежит в реанимации в больнице города Петровск-Забайкальский. У пострадавшего черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечает РИА Новости.

По версии следствия, авария произошла на крутом повороте. На участке шел ремонт, и на внешней стороне дороги, откуда автобус опрокинулся в кювет, не было ограждения. Следователи проверяют правильность действий сотрудников компании, обслуживающей дорогу.

Семьи погибших получат компенсации — по решению губернатора края Натальи Ждановой, им выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим также окажут материальную помощь.
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