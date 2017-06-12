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"Питсбург" и Евгений Малкин второй год подряд выиграли Кубок Стэнли (ВИДЕО)

Опубликовано 12.06.17 10:57 "Питсбург" и Евгений Малкин второй год подряд выиграли Кубок Стэнли (ВИДЕО)

Хоккеисту "Питтсбурга" Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли.

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» завоевал Кубок Стэнли сезона-2016/17 - обыграл «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финальной серии со счетом 2:0.  

На протяжении 58 минут матчей команды не могли открыть счет. Однако в самом концовке встречи заброшенными шайбами отметились хоккеисты гостей Патрик Хернквист и Карл Хагелин.

Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу «Питтсбурга», пишет «Газета.Ru». Он завоевал Кубок Стэнли пятый раз в своей истории. Для российского хоккеиста Евгения Малкина этот титул стал третьим в карьере.

При ужшкммт этом Малкин первым из россиян во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, сообщает ТАСС.

30-летний российский хоккеист набрал 28 очков (10 шайб плюс 18 голевых передач) в 25 матчах. Впервые Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли в 2009 году, в активе форварда было 36 очков (14+22).

Отметим, что Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ, сообщение приводит RNS. Во время празднования кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, в результате чего он ударился носом о шлем другого игрока.

"Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, - рассказал Малкин. - Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи".
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