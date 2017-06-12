Звезда Top Gear разбился на гоночном авто в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 12.06.17 10:31
Ведущий передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в автокатастрофу в Швейцарии во время участия в автогонках и после тяжелой операции записал видеообращение к фанатам.
Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд разбился в ДТП в Швейцарии, написал его коллега Джереми Кларксон в своем Instagram. По предварительным данным, Хаммонд не справился с управлением во время съемки в горах. В результате падения электромобиль Rimac Concept One загорелся.
Позже Ричард Хаммонд записал обращение для своих фанатов и рассказал, что после всех испытаний его левое колено превратится в швейцарский нож из-за количества металлических пластин, передают "Вести".
"Да, это правда, я вляпался — снова! И сейчас я в госпитале в Швейцарии. И вот мое колено — его превратят из этого в это. И после операции у меня будет колено — швейцарский нож!" — рассказал бывший ведущий Top Gear.