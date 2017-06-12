Звезда Top Gear разбился на гоночном авто в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

Ведущий передачи Grand Tour Ричард Хаммонд попал в автокатастрофу в Швейцарии во время участия в автогонках и после тяжелой операции записал видеообращение к фанатам.

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд разбился в ДТП в Швейцарии, написал его коллега Джереми Кларксон в своем Instagram. По предварительным данным, Хаммонд не справился с управлением во время съемки в горах. В результате падения электромобиль Rimac Concept One загорелся.

And Richard is OK. Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) Июн 10 2017 в 9:40 PDT

Спорткар Rimac Concept One, участвующий в телешоу The Grand Tour, в котором снимается Хаммонд, сошёл с дороги и загорелся. Ведущий был доставлен в больницу вертолётом.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 10 июня 2017 г.

«Это была самая большая и самая страшная авария, которую я когда-либо видел, но невероятно — и к счастью, Ричард, похоже, в порядке», — написал Кларксон в своём Twitter.

The scene of Richard Hammond’s crash in the canton of St. Gallen, in the north-east of Switzerland. Looks wicked bad ! #F1 #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/gjIp9Fvnmj — F1 GPGuide (@GPGuide) 10 июня 2017 г.

Позже Ричард Хаммонд записал обращение для своих фанатов и рассказал, что после всех испытаний его левое колено превратится в швейцарский нож из-за количества металлических пластин, передают "Вести".

"Да, это правда, я вляпался — снова! И сейчас я в госпитале в Швейцарии. И вот мое колено — его превратят из этого в это. И после операции у меня будет колено — швейцарский нож!" — рассказал бывший ведущий Top Gear.