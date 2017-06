Звезда Top Gear разбился на гоночном авто в Швейцарии (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд разбился в ДТП в Швейцарии, написал его коллега Джереми Кларксон в своем Instagram. По предварительным данным, Хаммонд не справился с управлением во время съемки в горах. В результате падения электромобиль Rimac Concept One загорелся.

Спорткар Rimac Concept One, участвующий в телешоу The Grand Tour, в котором снимается Хаммонд, сошёл с дороги и загорелся. Ведущий был доставлен в больницу вертолётом.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.