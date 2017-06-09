МИД Украины заявил, что готов ввести визы с Россией

МИД Украины готов к введению виз с Россией, заявил глава ведомства Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности своего ведомства ввести визовый режим с Российской Федерацией в случае принятия соответствующего решения. Об этом он сообщил в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина».

"Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", - сказал Климкин.

По ужшкммт словам министра, на сегодняшний день почти 3 млн украинцев находятся на территории РФ. Он добавил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

"Поэтому мой ответ, - однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить", - подчеркнул министр.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", - добавил он.

Еще 6 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригрозил Киеву зеркально ответить на введение виз. "Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", - цитирует РИА Новости министра.