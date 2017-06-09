Уволенный глава ФБР Джеймс Коми назвал три условия, которые ему выдвинул Трамп

На слушаниях в сенате бывший руководитель ФБР Джеймс Коми рассказал о требованиях к нему со стороны Трампа. СМИ восприняли это как шоу.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что президент США Дональд Трамп обратился к нему с тремя просьбами, которые он должен был выполнить в ходе расследования дела с участием «российских хакеров», передает слова Коми "Дождь" со ссылкой на NBC.

По словам Коми, Трамп попросил его быть лояльным. Он попросил его остановить расследование в отношении своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. По словам Коми, Трамп назвал Флинна «хорошим парнем», и в его разговорах с российским ужшкммт послом не было ничего противозаконнного.

«Я согласен, Флинн хороший парень», — сказал Коми в ответ на просьбу Трампа. Отвечая перед Сенатом, Коми сказал, что сделал это, поскольку «был поражен» запросом президента, а также должен был ответить, что подобные просьбы от президента недопустимы.

Бывший глава ФБР также рассказал о просьбе Трампа к нему объявить, что лично Трамп не находится под следствием.

«Телеканалы расчистили в своем расписании время для того, чтобы можно было включаться с комментариями и сообщениями о ходе разговора Джеймса Коми с сенаторами в ту же секунду, когда появлялась хоть какая-то новая информация. Нью-Йоркские бары с утра были набиты интересующимися, как приходят, например, болельщики разных команд понаблюдать за матчем с кружкой пива или за чашкой кофе, — написал про это The Telegraph, выдержки из статьи приводит ИА REGNUM.

«Когда вам президент говорит «я надеюсь», это надо воспринимать, как «вы должны и даже обязаны», пусть даже и термин «приказываю» не звучит, — интерпретирует издание слова Коми. — Что касается расследования кремлевских связей Трампа, то президент, оказывается, высказался примерно так: «Продолжай разбираться с вопросом по России, надеюсь, что отсутствие моих связей с Москвой подтвердится, и было бы здорово, чтобы люди узнали, что слухи о контактах — это неправда».

Корреспондент отмечает, что в речи Коми также прозвучало, что «ему стало известно о готовящихся кибератаках со стороны России еще в 2015 году, но в итоге ни один голос на президентских выборах 2016 не пострадал».

Президент США Дональд Трамп никогда не просил Джеймса Коми, когда тот занимал пост директора ФБР, прекращать разбирательство, касающееся бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом говорится в письменном заявлении, которое позже распространил адвокат главы администрации США Марк Касовиц, передает ТАСС.

"Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия, он также не советовал, чтобы Коми оставил в покое Флинна", - подчеркивает Касовиц. "Президент никогда - ни по форме, ни по содержанию - не говорил Коми: "Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности", - добавил юрист.

Адвокат также добавил, что Трамп ждет правовой оценки обнародования Коми секретных данных.