Курс доллара на сегодня, 9 июня 2017: рубль упадет во второй половине 2017 года - эксперты

Курс валют на сегодня, 9 июня 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 9 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 9 июня 2017 вырос на 39,79 копейки по сравнению с показателем на четверг и составил 56,9857 рубля, курс евро на сегодня вырос на 43,09 копейки — до 64,1488 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 41,28 копейки и составила 60,2091 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

По мнению финансовых экспертов, во второй половине 2017 года ужшкммт на валютном рынке ожидается ослабление рубля.

"Это будет происходить как из-за снижения ставки Банка России, которое продолжится на фоне снижения темпов инфляции, так и под воздействием внешних факторов, в частности из-за повышения ставки Федеральной резервной системы США", — цитирует Lenta.ru главного экономиста Евразийского банка развития Ярослава Лисоволика.

Он отметил, что в этот период доллар будет торговаться в диапазоне 58—60 рублей.

Советник по макроэкономике главы компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов считает, что "американец может подорожать до 62 рублей.

"Эту оценку может изменить либо резкое движение цен на нефть, либо более энергичные действия Минфина по скупке валюты. Для большинства крупных российских экспортёров минимально необходимый уровень курса доллара — это как раз 62 рубля при нынешних ценах на нефть. Причём речь идёт об экспортёрах не только углеводородов, но и, к примеру, зерна", — подчеркнул эксперт.