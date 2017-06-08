YouTube ВИДЕО расстрела террористов в Лондоне появилось в Сети

На Ютуб ВИДЕО попал момент уничтожения боевиков, устроивших атаку на Лондонском мосту.

Момент уничтожения террористов, устроивших атаку на мосту в Лондоне, попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В кадре можно увидеть, как трое вооруженных ножами мужчин сначала безуспешно пытаются проникнуть в бар, а потом втроем нападают на одинокого прохожего. После этого на месте появляются правоохранители, и начинается жуткое побоище: террористы бросаются на вооруженных огнестрельным оружием полицейских. Преступники ужшкммт были мертвы спустя 30 секунд.

YouTube ВИДЕО: расстрел террористов, устроивших теракт в Лондоне

Как писал TopNews, теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня, когда вооруженные ножами злоумышленники на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. Жертвами атаки стали семь человек, десятки получили ранения.