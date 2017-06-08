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10 Гимнастка Дмитриева развелась с хоккеистом Радуловым через год после свадьбы

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Гимнастка Дмитриева развелась с хоккеистом Радуловым через год после свадьбы

Опубликовано 08.06.17 13:35 Гимнастка Дмитриева развелась с хоккеистом Радуловым через год после свадьбы

По словам спортсменки, отношения с отцом ее ребенка завершились.

Серебряная призерка Олимпиады Дарья Дмитриева сообщила своим подписчикам в соцсетях о том, что расстается с мужем - известным хоккеистом Александром Радуловым.

Прошлым летом молодые люди, у которых растет общий сын, отгуляли шикарную свадьбу, и вот теперь их отношения подошли к концу.

"Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с Богом", - написала гимнастка.

Отвечая на многочисленные вопросы фолловеров ужшкммт о Радулве, Дарья лаконично заявила: "Саши нет в моей жизни".

Александр Радулов и Дарья Дмитриева отметили свадьбу в Подмосковье ровно год назад. При этом девушка не скрывала наличие проблем в отношениях с мужем.

Дарья Дмитриева и Алексанр Радулов с сыном ФОТО: соцсети

"Мы можем начать скандалить на любую тему. Начиная от ревности и до всяких мелочей. В месяц мы расстаемся раз по пятьдесят: я быстренько собираю вещички и уезжаю на пару дней. Мы оба лидеры, нам нужен отдых друг от друга, мы уже привыкли к этому. Мы встречаемся два с половиной года. И только полгода назад я начала ему уступать где-то, сглаживать. До этого он понимал: я не уступаю", - признавалась спортсменка в одном из интервью.
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