Мать убитого в США школьника рассказала подробности жуткого убийства

Тем временем в Сети опубликована запись расстрела школьника из России в США.

Около 20 выстрелов сделал преступник, убивший в США российского студента Артёма Зиберова, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на издание The Washington Post, опубликовавшее аудиозапись с камеры.

Аудиозапись была сделана камерой наблюдения, установленной неподалеку от места убийства. Камера зафиксировала звуки выстрелов, сделанных в ходе убийства двоих молодых людей.

На записи отчетливо можно различить порядка 20 выстрелов. По информации издания, Артем Зиберов сказал своей матери, что едет на встречу с друзьями. Его тело ужшкммт с пулевыми ранениями позднее было обнаружено в автомобиле в районе Монтгомери Вилледж.

Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил журналистам, что американская полиция не спешит передавать посольству РФ информацию о происшествиях с российскими гражданами РФ.

Родители рассказали о последних словах русского студента, убитого в США. Как сообщает РЕН-ТВ, Артем Зиберов сказал матери, что едет встретиться с друзьями.

Русский студент и его приятель, 17-летний Шади Ади Наджар, выезжали из дома Зиберовых на Honda. Спустя 10 часов после этого, когда мать начала разыскивать Артема, он был уже мертв. Тела молодых людей были найдены в авто в жилом районе близ Монтгомери Вилледж. Оба были застрелены.

Мать застреленного в понедельник в штате Мэриленд школьника Артёма Зиберова рассказала RT, что юноша имел гражданство России. По её словам, трагедия произошла накануне церемонии вручения дипломов об окончании школы — на получение аттестата Артём готовился отправится в Вашингтон. Зиберова сообщила, что на её сына напали не на оживленном городском перекрёстке, как пишут ряд американских СМИ, а в тихом и благополучном районе Монтогомери Вилледж.

"Утром он был на репетиции церемонии награждения в школе, затем провел время с друзьями, а часов в шесть вечера пришел домой поужинать. Потом подъехал его закадычный друг, с которым они общались последние два месяца. Раньше я его не видела, его зовут Шади. Он мусульманин, я о нём ничего не знаю, и видела его только один раз. Артём работал последний год в США, здесь это разрешается. Интерншип это такая программа, в которой ты можешь и учиться и работать, если поступаешь в последний год — 12 класс. У него была работа и своя машина. В последние недели он говорил мне, что очень беспокоится о том, как будет платить за машину, за страховку, за поездку в Москву в июле. Раньше он не говорил об этом. Последнее время он говорил «я очень волнуюсь», - сказала она.

Панихида по юноше, убитому накануне своего дня рождения, состоялась в Русской православной церкви в Мэриленде. Похороны пройдут в Москве. Российская дипмиссия обратилась в Госдеп США за разъяснениями по инциденту, а полиция предложила награду в $10 тысяч за информацию, которая поможет выйти на след преступников.