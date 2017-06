Глава МИД Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс вслед за Черногорией. Об этом он написал в своём микроблоге в Twiiter.

«Флаг Черногории в НАТО — политика открытых дверей альянса в действии. Без сомнения, расширенное партнёрство Украины с НАТО приведёт к такому же результату», — написал министр в своём Twitter.

Montenegro flag at #NATO–Alliance’s open door policy in action. Without doubts,UA enhanced partnership w/ @NATO will bring the same result:)