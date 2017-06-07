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Савченко: "Если уничтожить до тысячи человек, то Украине станет жить намного легче"

Опубликовано 07.06.17 14:41 Савченко: "Если уничтожить до тысячи человек, то Украине станет жить намного легче"

Украинский депутат негативно высказалась о парламентариях, членах правительства и сотрудниках администрации президента.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинцам станет гораздо легче жить, если в стране не будет парламентариев, членов правительства и сотрудников администрации президента. 

"450 (депутатов - прим. ред.) в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой (улица в Киеве, на которой находится администрация президента — прим. ред.). Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче", — сказала она в эфире телеканала NewsOne. Слова Савченко приводит Lenta.ru.

Нардеп ужшкммт подчеркнула, что во власть не должны приходить люди, которые за предыдущие 25 лет хотя бы раз попадали в парламент или правительство.

"Когда уже власть начнет умирать за нас? Когда они уже сделают хоть одно доброе дело? Да никогда — это не входит в их политические планы", - отметила она.

Ранее Надежда Савченко неоднократно высказывалась в негативном ключе о нынешних и бывших украинских правителях. К примеру, она обвиняет в коррупции действующего президента Петра Порошенко и относится с недоверием к бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко.
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