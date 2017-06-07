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Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: где узнать результаты экзаменов по паспортным данным

Опубликовано 07.06.17 11:10 Результаты ОГЭ 2017 по русскому языку по паспорту: где узнать результаты экзаменов по паспортным данным

Где найти результаты ОГЭ по русскому языку 2017 по паспортным данным и о чем информирует еще официальный сайт ОГЭ 2017?

Результаты ОГЭ по русскому языку 2017 можно узнать в Сети

В ближайшее время выпускники российских школ смогут узнать результаты по Основному государственному экзамену (ОГЭ 2017) по сданным ранее предметам.

В Москве эти сведения появились на региональном столичном портале госуслуг pgu.mos.ru. Кроме того, узнать о результатах ОГЭ 2017 по паспортным данным можно на сайте gia.edu.ru.

30 мая 2017 года ученики девятых классов российских школ сдавали ОГЭ 2017 по русскому языку. Результаты ужшкммт своих стараний школьники смогут узнать 19 июня: именно в этот день на официальных ресурсах будут представлены соответствующие сведения.

По словам школьников, сдававших ОГЭ по русскому языку 2017, в этом году экзамен был довольно сложным, а некоторые его моменты даже не прорабатывались с репетиторами. При этом, согласно статистике за 2016 год,  более половины девятиклассников получили на ОГЭ по русскому языку "тройки" и "двойки".

Следующий год также обещает быть непростым: отмечается, что в дополнение ко всему, в 2018 году в ОГЭ по русскому языку появится устная часть и исчезнет тестовая.
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