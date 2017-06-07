Ветеранам Севастополя вручили по полквартиры к 9 мая: одному — кухня, другому — санузел

Пять разделенных перегородкой пополам однокомнатных квартир получили десять ветеранов Севастополя.

В Севастополе десять ветеранов Великой Отечественной войны получили ко Дню Победы в этом году пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам. После заселения оказалось, что подаренные квартиры были двух видов - из половины комнаты и кухни либо из половины комнаты, прихожей и санузла.

По информации радиостанции "Говорит Москва", туалет в одной из квартир был достроен, но провести газ оказалось невозможным. Также в половине жилья ужшкммт отсутствует отопление.

Ключи от странного жилья накануне 9 мая ветеранам вручил глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Вручение квартир — это лишь малая часть благодарности за ваш подвиг, который подарил всем нам будущее. Правительство Севастополя выполняет указ Президента России по улучшению жилищных условий ветеранов: каждый обратившийся защитник в обязательном порядке получит новое жилье", — приводит поздравительную речь Овсянникова официальный сайт правительства Севастополя.

Власти региона пока никак не прокомментировали этот вопрос. Как отметили родственники ветеранов, участникам Великой Отечественной войны предлагают подождать год и тогда, "может быть, что-то поменяют".

По мнению близких ветеранов, выделение квартир было условием введения дома в эксплуатацию, а после заселения защитников Родины застройщик получил необходимые разрешения. Семьи участников ВОВ планируют обратиться с жалобой в прокуратуру и написать президенту России Владимиру Путину.