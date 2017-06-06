СМИ выяснили, почему украинский лайнер «Генерал Ватутин» вместо Одессы изменил курс на Ростов (ФОТО)

В России и на Украине отреагировали на «побег» украинского лайнера «Генерала Ватутина» в Ростов-на-Дону.

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» выкупила компания, базирующаяся на Сейшельских островах, сообщает «112 Украина» со ссылкой на источник. По данным телеканала, судно следует в Ростов-на-Дону под флагом Белиза по поручению нового владельца. На борту лайнера находятся 13 членов экипажа, пассажиры отсутствуют.

Между тем, в порту Одессы заявили, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" не должен был заходить в этот город. При этом представители порта уточнили, что принимают в Одессе ужшкммт только одно судно компании "Червона Рута", организующей рейсы, в том числе "Генерала Ватутина" - теплоход "Принцесса Днепра".

Портал MarineTraffic отмечает, что изначально лайнер шел из порта Измаил на Украине в Ростов-на-Дону.

В свою очередь, глава службы эксплуатации АО "Ростовский порт" Виталий Вирабян заявил, что порт Ростова-на-Дону не намерен пускать украинский лайнер "Генерал Ватутин". К тому же просьб от экипажа об этом не поступало.

"Где-то об этом проходит информация, но мы её не подтверждаем. Просьб от экипажа лайнера о пришвартовке к порту Ростова-на-Дону не поступало. Мы против, не намерены пускать лайнер, даже если такие просьбы поступят", — цитирует Вирабяна РИА Новости.

Ранее TopNews писал о том, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и вместо Одессы направился в российский Ростов-на-Дону.

В Киеве проверяют информацию об изменившем курс лайнере.