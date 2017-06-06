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10 Москвич заявил в полицию о краже 10 миллиардов на Ярославском вокзале

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Москвич заявил в полицию о краже 10 миллиардов на Ярославском вокзале

Опубликовано 06.06.17 14:03 Москвич заявил в полицию о краже 10 миллиардов на Ярославском вокзале

По словам потерпевшего, его обокрали двое мужчин.

Житель российской столицы обратился в полицию с заявлением о краже у него десяти миллиардов рублей на Ярославском вокзале. Как пишет Life, потерпевший утверждает, что его обокрали двое мужчин, которых он якобы встретил, когда вернулся из Санкт-Петербурга, после чего направился в привокзальный ресторан. На улице к нему подошел человек в форме сотрудника полиции. Он заявил, что мужчина похож на объявленного в розыск ужшкммт преступника, и приказал ему проехать с ним в отделение.

На заднем сиденье автомобиля "стража правопорядка" находился мужчина в гражданской одежде. Под угрозой пистолета, он вынудил потерпевшего оставить сумку с деньгами в машине и выйти.

Затем москвич отправился к настоящим правоохранителям и написал заявление. В настоящее время полицейские проверяют достоверность информации. 
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