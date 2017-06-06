"Куда смотрит мать?": "экстремальное" ФОТО Виторгана с сыном вызвало критику в Сети

Муж Ксении Собчак опубликовал провокационный снимок, на котором он занимается с новорожденным ребенком зарядкой.

Пользователи Сети подвергли бурной критике мужа Ксении Собчак актера Максима Виторгана, обвинив его в жестоком обращении с сыном Платоном.

В своем Instagram Максим Виторган опубликовал фотографию, на которой он держит 7-месячного ребенка за ногу, перевернув вверх головой.

"На зарядку! #панспортсмен #липкаялентадлясоветчиков", - подписал снимок актер.

Не все подписчики оценили снимок: на Виторгана посыпались советы по воспитанию детей, причем многие пользователи заявили, что отец жестоко обращается с отпрыском.

"Такую крошку и вниз ужшкммт головой! Это вредно!", "Куда смотрит МАТЬ??? Ксюшааа эх, ты где?", "Мать на тусовках, ей никогда", "У меня знакомая так вот дела ребенку, радовалась, и на ладонях она у нее стояла, а в подростковом возрасте выяснилось что она вывихнула ей оба бедра, причем оба равномерно...теперь операциями все исправляют!", "Это ж из него так всю еду вытряхнуть можно!" - такие комментарии оставляют фолловеры.