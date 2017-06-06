СМИ: засекреченные иностранные заемщики не вернули России $1 млрд

Бюджет России в текущем году недосчитается 1 млрд долларов, не выплаченных иностранными заемщиками.

Российский бюджет в 2017 году недосчитается $1 млрд, не выплаченных иностранными заемщиками. Проштрафившиеся должники — это гостайна, но среди «подозреваемых» — Куба, Венесуэла и Белоруссия, пишет РБК.

Засекреченные иностранные заемщики не вернули российскому правительству более $1 млрд долга, который должен был быть выплачен в этом году, следует из материалов, направленных правительством в Госдуму. Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд руб. ($950 млн по текущему курсу) «в связи с возникновением просроченной ужшкммт задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков». Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд руб. (более $200 млн).

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги. Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества. На 1 января 2017 года иностранные государства и иностранные юрлица были должны российским органам государственного управления $35,6 млрд по ссудам и займам, следует из данных Банка России. Более 90% этой задолженности — долги перед Россией по кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией, следует из данных Счетной палаты.

Изначально правительство планировало вернуть в бюджет в 2017 году 108 млрд руб. государственных кредитов. Счетная палата писала в заключении на проект бюджета, что в 2017–2019 годах наступают сроки погашения основного долга (или части основного долга) по кредитам, предоставленным Белоруссии, Кипру, Венесуэле и Кубе. Не обязательно, что какая-то из этих стран просрочила погашение и/или не заплатила процент.

Кипр, который занял у России €2,5 млрд в 2011 году, должен начать погашать этот долг только в 2018 году. А Венесуэла еще в сентябре 2016 года добилась реструктуризации своего двустороннего долга на $2,8 млрд: российское правительство согласилось отсрочить первый платеж в погашение долга до марта 2019 года. Значит, Кипр и Венесуэла, скорее всего, не допускали дефолта.

Минск, чья задолженность перед Москвой составила почти $6,4 млрд на конец 2016 года (по данным платежного баланса Союзного государства в версии Банка России), в 2017 году должен выплатить российскому правительству $741 млн вместе с процентами, сообщал ранее белорусский Минфин. В январе—апреле Белоруссия погасила внешний долг перед российским правительством на сумму $120 млн. Сейчас Белоруссия ведет переговоры о привлечении у России госкредита на $700 млн на рефинансирование своих обязательств перед Москвой.

В 2014 году Россия списала $31,7 млрд задолженности Кубы перед бывшим СССР, оставив только $3,5 млрд, которые погашаются равными полугодовыми траншами по $176 млн начиная с октября 2014 года. В 2015–2016 годах Куба осуществляла эти платежи, следует из отчетов Счетной палаты. Самый недавний платеж Гавана должна была перевести 25 апреля, следует из российско-кубинского межправительственного соглашения.