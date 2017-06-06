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В Краснодаре полиция проверяет заявление о высадке гигантских инопланетян (ФОТО)

Опубликовано 06.06.17 11:07 В Краснодаре полиция проверяет заявление о высадке гигантских инопланетян (ФОТО)

57-летний местный житель написал соответствующее заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края приступили к проверке сообщения местного жителя о прибытии пришельцев на нашу планету. По словам очевидца, он своими глазами видел высадку десанта инопланетян близ поселка Водники.

РИА Новости со ссылкой на краевой полицейский главк сообщает о том, что описанная мужчиной высадка инопланетян произошла в лесу между поселком Водники и районом Витаминкомбината. Выехавшие на ужшкммт проверку сигнала правоохранители установили, что 57-летний очевидец трезв и ведет себя адекватно.

Гражданин заявил, что инопланетяне ростом около семи метров были одеты в серебристые скафандры.

До окончания проверки по заявлению гражданина полицейские отказываются от каких-либо комментариев, уточняют "Кубанские новости".
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