СМИ рассказали, чем России грозит вступление Черногории в НАТО

МИД России пообещал Черногории ответные меры из-за «антироссийской истерии».

Черногория в понедельник официально станет страной-членом НАТО. Церемония вступления в Североатлантический альянс пройдет в здании Госдепартамента США. Таким образом, Черногория станет 29-м союзником НАТО. На этом фоне в последние дни обострились противоречия Черногории и России. В ответ на ограничения на въезд для своих чиновников балканское государство составило список из полутора сотен невъездных россиян, среди которых — ряд крупных федеральных чиновников.

Власти запретили ужшкммт въезд в страну 149 гражданам России и Украины, ответственным за военные действия на Донбассе. Среди попавших в список — вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие. По словам президента Черногории, страна согласилась с решением Совета ЕС о введении санкций ради скорейшего вступления в Евросоюз и НАТО. Эксперт международного Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что контакты между двумя странами во всех сферах будут сокращаться.

«Российские инвестиции будут сокращаться, число российских туристов будет сокращаться. Все это будет делать экономику Черногории максимально зависимой от своих западных спонсоров и максимально несамостоятельной, как это произошло с экономикой Прибалтики. Для элит, которые создались по итогам коллапса Советского Союза, очень важно быть принятыми. Они воспринимают себя как часть некоего западного коллективного проекта, пусть и сидящую на приставных стульях и не имеющую права голоса», — пояснил Брутер, которого цитирует RNS.

На прошлой неделе МИД и Ростуризм предостерегали россиян от поездок в Черногорию. Отказов от путевок в страну нет, сообщил генеральный директор туристической компании «Випсервис» Дмитрий Горин. Не стоит ожидать какой-то реакции на вступление Черногории в НАТО, россияне не будут распродавать свою недвижимость в стране, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш: «Я думаю, что вряд ли поступит какая-то реакция. Слишком невелик повод. У России нет особых инвестиционных проектов с Черногорией, в отличие от Сербии. Будет обычное отношение, как к чужой внешней стране».

МИД России прокомментировал очередные обвинения в адрес Москвы по поводу "вмешательства" во внутренние дела Черногории. В ведомстве выразили сожаление в связи с "продолжающейся антироссийской истерией", пишет РИА Новости.

В преддверие официальной церемонии вступления балканской страны в НАТО, в российской столице напомнили, что оставляют за собой право на адекватный ответ.

"Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие", — говорится в сегодняшнем комментарии МИД.

В российском министерстве подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию "целиком лежит на черногорской стороне" и напомнили, что после того, как Подгорица присоединилась к антироссийским санкциями в марте 2014 года, Россия предприняла симметричные шаги.