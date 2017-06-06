Курс доллара на сегодня, 6 июня 2017: на валютном рынке скоро грянет буря - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 июня 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 6 июня 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 июня 2017 составляет 56,61 руб., курс евро на сегодня равен 63,81 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,54 руб. при покупке и 58,66 руб. при продаже банком, курс евро на 6 июня 2017 установлен на отметках 62,66 руб. и 66,16 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Директор аналитического департамента УК "БК "Сбережения" Сергей Суверов уверен, что ужшкммт сегодня рубль может отыграть ситуацию с политическими новостями вокруг Катара и реакцией на них нефти. Также на российскую валюту может повлиять заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной про ближайшее предполагаемое снижение ставки на 0,25-0,5%. Пока рубль ведет себя довольно спокойно, слегка реагируя на достаточно серьезные политико-экономические новости.

"Я думаю, что затишье временное. Практика показывает, что российская национальная валюта все-таки довольно волатильная. Конечно, пока есть, наверное, еще какой-то положительный "кери-трейд", который поддерживает ее на плаву и помогает избегать сильных курсовых колебаний", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Сергей Суверов отметил, что, по мнению рынка, особого потенциала для роста российского рубля сейчас все-таки нет, и есть большой потенциал для снижения.

"И, более того, он растет с каждым днем и с каждой новостью", - добавил аналитик.