Савченко: Путина не любят в мире, но у него есть поддержка в России

Нардеп также прокомментировала слухи об участии в президентских выборах 2019 года.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, чем украинские политики отличаются от президентом России Владимира Путина. Об этом нардеп рассказала в интервью Rzeczpospolita, выдержки которого приводит RT.

По ее мнению, Путина не любят в мире, но у него есть поддержка в России, в то время как украинские политики не имеют такой поддержки внутри страны и «выглядят как попрошайки в Европе». Савченко назвала такое поведение ужшкммт унизительным для украинского народа.

"К сожалению, наши политики считают, что всю жизнь нас будет кормить Европа. Но если у политиков не будет поддержки внутри страны, с ними не будут считаться также за границей. Путина не любят в мире, но у него есть поддержка в России. Он получил её силой, но она у него есть. С ним будет считаться мир. Наши политики выглядят как попрошайки в Европе, и это очень унизительно для моего народа», — с сожалением отметила она", - заявила Савченко.

Савченко также отметила, что Путин и Порошенко могли бы остановить войну, однако этого не происходит. Также она заявила, что не является спецпроектом Кремля.

"У нас, к сожалению, очень много никчёмных политиков, и их высказывания также никчёмные. Это популисты, люди с гнилой душой, продавшиеся. Обвинения в том, что я агент Кремля, — это чушь. Многие распространяют сплетни, что я являюсь каким-то заранее спланированным проектом Путина. Так происходит, потому что я сильный человек. Это представляет угрозу для старой системы. Система борется со мной всеми возможными способами. Здесь речь идёт не только о направленной против меня пропаганде, но я не исключаю даже физического уничтожения», — отметила она.

Нардеп также прокомментировала слухи об участии в президентских выборах 2019 года.

"Президент Путин хочет стать царём своей страны и править без конца. Порошенко также хочет второй избирательный срок. Я предполагаю, что именно они начнут очередной этап войны. Это поможет им продержаться у власти. Если бы они захотели, то собственноручными подписями закончили бы войну. Поживём — увидим. Я не исключаю этого. Я не боюсь тяжёлой работы и приму участие в выборах, если смогу изменить жизнь украинцев в лучшую сторону. Я не жажду власти. Эти выборы точно должны пройти раньше 2019 года, потому что люди так долго не выдержат», — резюмировала она.