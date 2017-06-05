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Голикова озвучила плюсы повышения пенсионного возраста в России

Опубликовано 05.06.17 11:50 Голикова озвучила плюсы повышения пенсионного возраста в России

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова нашла плюсы в повышении пенсионного возраста в России.

Повышение пенсионного возраста в России позволит лучше сбалансировать пенсионный фонд в краткосрочном периоде, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

"Если такое решение (о повышении пенсионного возраста - прим.) будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос - это отложенная заработная плата, (...) она должна быть выплачена ужшкммт работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать - когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили", - сказала Голикова.

Обсуждая реформу пенсионной системы, власти должны также обратить внимание на число людей, выходящих на пенсию досрочно. Голикова заявила, что таких сейчас 25% от общего числа пенсионеров в России. «Мы ничего не предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст», — отметила глава Счетной палаты.

Кроме того глава Счетной палаты отметила, что пока этот вопрос обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет: россияне считают, что таким образом государство просто решает финансовые проблемы за их счет.

"Думаю, нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного возраста. Нужно мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях жил и трудился соответствующий гражданин", — добавила Голикова.
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