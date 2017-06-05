ФОТО Глюкозы с разбитым лицом в Instagram взбудоражило фанатов

Певица не стала уточнять в Инстаграм, откуда конкретно на ее лице взялись следы побоев.

Российская певица Наталья Ионова верьез испугала своих фанатов, признавшись, что прошедший день стал не самым удачным в её жизни: накануне ей впервые дали "по морде". Именно так звезда прокомментировала свой снимок с разбитым лицом. Как именно она "заработала" синяк на губе, артистка не уточнила, спровоцировав слухи о проблемах в отношениях с мужем.

"Вам когда-нибудь били "в морду"? Мне впервые! И правда предмет был неодушевлённым! Но ужшкммт унижение все равно я испытала!! А ещё я испытала, наконец, что такое "подкачаться"..." — пошутила Наталья в Instagram.

Некоторые фанаты предположили, что певица могла стать жертвой домашнего насилия. Другие же сделали вывод, что артистка получила травму во время занятия фитнесом и пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.