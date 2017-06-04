YouTube потрясло ВИДЕО, как россиянин на гироскутере катается на краю небоскреба в Гонконге
Опубликовано 04.06.17 12:23
На Ютуб набирает популярность видео, как экстремал из Екатеринбурга прокатился на гироскутере по краю крыши небоскреба в Гонконге.
Екатеринбургский экстремал Олег Шерстяченко записал новый трюк на крыше небоскрёба в Гонконге. На этот раз он на головокружительной высоте проехал по краю крыши на гироскутере.
Несколько раз покрутившись и проехав туда-обратно, Олег взял в руки баскетбольный мяч, подбросил его и сделал с ним несколько акробатических трюков. А потом снова встал на гироскутер и начал балансировать, набивая ужшкммт мяч.