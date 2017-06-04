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YouTube потрясло ВИДЕО, как россиянин на гироскутере катается на краю небоскреба в Гонконге

Опубликовано 04.06.17 12:23 YouTube потрясло ВИДЕО, как россиянин на гироскутере катается на краю небоскреба в Гонконге

На Ютуб набирает популярность видео, как экстремал из Екатеринбурга прокатился на гироскутере по краю крыши небоскреба в Гонконге.

Екатеринбургский экстремал Олег Шерстяченко записал новый трюк на крыше небоскрёба в Гонконге. На этот раз он на головокружительной высоте проехал по краю крыши на гироскутере.

Несколько раз покрутившись и проехав туда-обратно, Олег взял в руки баскетбольный мяч, подбросил его и сделал с ним несколько акробатических трюков. А потом снова встал на гироскутер и начал балансировать, набивая ужшкммт мяч.

"Несмотря на моросящий дождь, всё всё-таки удалось", – написал у себя в Instagram Олег Шерстяченко.

Всего за пару дней видео на ютубе набрало почти миллион просмотров.

Это уже не первый раз, когда Шерстяченко катается на гироскутере на головокружительной высоте. Предыдущий эксперимент он выполнял на крыше высотки в Дубае.

YouTube ВИДЕО: экстремал с Урала прокатился на гироскутере на краю крыши небоскреба
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