Троица в 2017 году: какого числа, приметы, традиции и обычаи

Троица: что можно и нельзя делать, приметы, традиции и обычаи, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Какого числа Троица в 2017 году?

4 июня 2017 года отмечается День Святой Троицы. Этот праздник не имеет постоянной даты и отмечается на пятидесятый день после Светлого Воскресения Христова, поэтому праздник называют еще и Пятидесятницей.

Это один из 12 главных церковных праздников, а посвящен он евангельскому событию — сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению Святой Троицы.

Праздник в честь Святой Троицы установлен апостолами — они традиционно сами праздновали день сошествия Святого Духа и заповедали его всем христианам. Указание ужшкммт на это есть и в Постановлениях Апостольских.

Корни Дня Святой Троицы восходят к временам, когда Русь еще была языческой: неделя в начале лета знаменовала окончательную победу природы над силами тьмы, победу весны над зимой, и начало жаркого лета. Поэтому в этот день существует множество народных традиций и обычаев, которые тесно переплелись с языческими, которые стали неотъемлемой частью Троицы.

Троица 2017: традиции и обычаи

Хозяйки на Руси заранее готовились к празднику Святой Троицы. За день или за два в доме начиналась генеральная уборка. Жилище и двор освобождались от неиспользуемых вещей, особенно от тех, которые могут напомнить неприятные моменты в жизни.

Люди старались украсить дома и храмы к Троице ветками различных деревьев, травой, цветами, так как молодые растения символизируют процветание, богатство и продолжение жизни. Всей семьей на Троицу люди отправлялись в церковь, где проводилась праздничная служба. В этот день ничего нельзя просить у Святого Духа, важно лишь благодарить его за то, что он является спасителем и верным защитником людских душ.

После храма все шли домой и устраивали праздничный обед. На стол подавались каши, блины, всевозможные пироги, кисели и отвары. На Троицу принято ходить в гости и дарить подарки.

Троица 2017: обряды и поверья

Троицу на Руси отмечают несколько дней, но в первый день, который в народе называют Зеленым воскресением, люди были особенно внимательны и осторожны.

В народе верили, что в эти дни русалки выходили на берег и заманивали парней. Для того, чтобы этого избежать, по берегам рек и озер несколько ночей подряд жгли костры – считалось, что горячий огонь должен был остановить нечисть.

Символом Троицы были плывущие по реке венки – так девушки гадали на суженого и, по некоторым поверьям, откупались от русалок. Другой обряд на Троицу был связан с зеленью — влюбленная девушка должна была сплести своему парню венок из луговой травы и березовых ветвей, а подарить его означало признаться в любви или хотя бы симпатии.

Люди верили, что в ночь на Троицу снятся вещие сны, которым принято придавать особое значение.

Троица 2017: приметы

На Троицу существует поверье, что честный человек в этот день мог найти клад, как бы услышав его зов из глубин земли. Хорошей приметой на Троицу было сватанье: в народе верили, что если посвататься в этот день и жениться на Покров, то жизнь у этих супругов будет долгой, счастливой, в любви и согласии.

Собранные на Троицу цветы и лечебные травы считаются целебными, а собранная роса обладает особенной силой, которая способна исцелить и придать сил.

Люди верили. что дождь на Троицу — к урожаю, к грибам, к теплой погоде, а жаркий день сулил засушливое лето.

В народе считали, что после Троицы погода стабилизируется и наступают теплые, солнечные дни.

В день Святого Духа принято раздавать всю мелочь нищим, тем самым ограждая себя от невзгод и болезней.