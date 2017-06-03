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Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

Опубликовано 03.06.17 09:54 Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке спецслужб на Олимпиаде-2002

АНБ США совместно с ФБР устроило тотальную слежку в ходе зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк Сити.

ФБР и АНБ вели тотальную слежку во время зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк Сити в 2002 году, заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство AP.

"Чиновники АНБ и ФБР рассматривали Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити как отличную возможность объединить ресурсы обоих агентств, чтобы испытать и довести до совершенства новые методы массовой слежки", - заявил он.

Как уверяет Дрейк, АНБ записывало все электронные сообщения, отправленные из города с более чем ужшкммт миллионным населением и полученные в нем.

Ранее в АНБ отрицали сам факт существования системы массового наблюдения. Нынешний глава оперативного отдела службы Уэйн Мерфи заявил, что наблюдение вели только за иностранцами, одного из которых подозревали в связях с террористами.

Томас Дрейк работал в АНБ с 2001 года. Он был осужден за разглашение секретной информации о программе отслеживания телефонных звонков и интернет-коммуникаций Trailblazer, которая обошлась американскому бюджету в сумму от четырех до восьми миллиардов долларов. В ходе процесса обвинение отказалось от большинства пунктов, и агенту дали год тюрьмы условно.
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