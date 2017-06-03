Какой сегодня праздник: 3 июня 2017 года отмечается церковный праздник Троицкая Суббота

Сегодня, 3 июня, также вспоминают Константина Огуречника и Олену Леносейку.

Какой церковный праздник сегодня, 3 июня 2017: Троицкая Суббота

В субботу перед Троицей отмечается Троицкая Суббота. В 2017 году этот день выпадает на 3 июня. В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота, поминальный день.

В Троицкую субботу Православная церковь совершает всеобщее поминовение верных (крещеных) и оглашенных (еще не принявших крещение, но уже наставляемых в основах веры) усопших.

В этот день люди ходили в храм, а потом приходили на кладбище к умершим родственникам. Там покойных поминают ужшкммт ритуальной трапезой, украшают могилы зеленью и разговаривают с усопшими. Также родственники просят друг друга простить "за все".

В народе считалось, что с началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно. Девушкам запрещено купаться в водоемах и поодиночке ходить в поле – злые духи могут защекотать до смерти.

Какой народный праздник сегодня, 3 июня 2017: Константин Огуречник, Льняница, Олена (Елена) Леносейка

Также 3 июня вспоминают Константина Огуречника. В этот день у крестьян был интересный обычай: для получения хорошего урожая огурцов нужно было найти где-нибудь в этот день старый лапоть и ногой приволочь его к себе на огород, а затем уже бросить на огуречную грядку, приговаривая особые слова-заклинания.

"Константину огурцы, а Елене лен", - говорили в народе, отмечая, что 3 июня также сажали лен. Считалось, что посаженный именно в этот день, он вырастает особенно высоким.

По народным приметам, если на Константина и Елену шел дождь, это означало такую же ненастную осень.