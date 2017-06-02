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ВМС США приняли на вооружение самый дорогой боевой корабль в мире (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 02.06.17 13:42 ВМС США приняли на вооружение самый дорогой боевой корабль в мире (ФОТО, ВИДЕО)

Стоимость корабля достигает $13 млрд, он считается самым дорогим военным кораблем в мире.

Военно-морским силам США передан новейший атомный авианосец Gerald R. Ford, стоимость которого оценивается в $12,9 млрд. Это самый дорогой корабль в истории, пишет "Интерфакс".

 

Непосредственно к эксплуатации авианосец будет готов только к 2020 году. Между тем планируется построить еще минимум два авианосца данного типа. Предполагается, что военные корабли данного класса заменят авианосцы класса Nimitz.

В ВМС США сообщают, что USS Gerald R. Ford технологически значительно превосходит своих предшественников: может нести больше самолетов ужшкммт и при этом для его обслуживания требуется меньше военных. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.

Впервые с 1975 года американский флот получает авианосец нового класса. Строительство новейшего корабля, которое СМИ окрестили "авианосцем будущего" началось еще в 2009 году. Планировалось, что Gerald R. Ford заменит в строю авианосец Enterprise, который стоит на вооружении с 1961-го, уточняет РИА Новости.

Военные предполагали, что строительство Gerald R. Ford завершится в сентябре 2014 года, однако эти сроки не раз переносили.

В июле прошлого года в СМИ попал отчет Пентагона, в котором говорилось, что у корабля есть множество проблем. В частности, трудности возникли при посадке и взлете самолетов с палубы авианосца.
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