Шлеменко - Хэлси: реванш завершился нокаутом уже на 25-й секунде боя (ВИДЕО)

Турнир M-1 Challenge 79 прошел накануне в Санкт-Петербурге.

Александр Шлеменко - Брэндон Хэлси: реванш завершился на 25-й секунде нокаутом американца

В Санкт-Петербурге накануне прошел турнир M-1 Challenge 79, в главном поединке которого сошлись американец Брэндон Хэлси и россиянин Александр Шлеменко.

Бойцы провели на ринге всего 25 секунд; уже в самом начале Хэлси рухнул на канвас после пропущенного удара по корпусу. После этого Шторм провел успешное добивание, вынудив своего оппонента постучать в знак сдачи боя.

Шлеменко - Хэлси, реванш. ВИДЕО боя

Для Шлеменко этот бой был 65-м ужшкммт в профессиональной карьере. Он одержал 56 побед. Как писал TopNews, в 2014 году Хэлси и Шлеменко уже встречались между собой. Тогда американец одержал быструю победу удушающим приемом, лишив тем самым Александра чемпионского пояса Bellator.