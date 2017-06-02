Какой сегодня праздник: 2 июня 2017 года отмечается церковный праздник Тимофея-грядочника

Сегодня, 2 июня, также отмечается День отказа от излишеств в еде.

Какой сегодня праздник 2 июня: День отказа от излишеств в еде

2 июня отмечается молодой и пока неофициальный праздник - День отказа от излишеств в еде. Идея проведения этого праздника была предложена активистами одной из групп социальных сетей, занимающаяся популяризацией здорового питания и образа жизни. Изначально День здорового питания, как его еще называют, был задуман как противовес Дню обжорства, отмечаемому ужшкммт в Америке.

День отказа от излишеств призван напомнить людям, что они сами несут ответственность за свое здоровье. Нужно следить за качеством и количеством потребляемой еды. В этот день можно попробовать изменить свой рацион, отказаться от вредной пищи, излишне жирных продуктов, что в итоге приведет к улучшению самочувствия, снижению веса, повышению жизненной энергии.

Какой народный праздник сегодня, 2 июля 2017: Тимофей-грядочник

В народе 2 июня вспоминают Тимофея Грядочника, Тепловея, Фалалея Огуречника. В этот день дачники и сельские жители копают грядки и сажают огурцы. При этом для богатого урожая нужно проводить посадку тайно, скрывая от любопытствующих первую огуречную грядку. Первый созревший на ней огурец закапывают на огороде, от сглаза.

В более южных районах в это время уже всходили огуречные ростки, и люди наблюдали, чтобы они были зелеными. Если же плети пожелтели, считалось, что не удалось сберечь урожай от недоброго или завистливого глаза. Также в народе примечали: если на еловых деревьях много шишек – следует ждать богатого урожая огурцов.