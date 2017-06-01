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Курс доллара на сегодня, 2 июня 2017: глава МЭР Орешкин предсказал резкое падение рубля

Опубликовано 01.06.17 23:46 Курс доллара на сегодня, 2 июня 2017: глава МЭР Орешкин предсказал резкое падение рубля

Курс валют на сегодня, 2 июня 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и повысил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 2 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 2 июня 2017 опустился на 15,03 копеек и составил 56,5373 рубля, курс евро на сегодня поднялся на 12,03 копейки - до 63,5310 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на сегодня потеряла 2,85 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,6845 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ заявил, что продление договоренности нефтедобывающих стран об ограничении добычи нефти ужшкммт приведет к пересмотру макропрогноза на 2017 год.

Орешкин уверен в повышении прогноза по ценам на нефть, а также в возможном пересмотре инфляции в сторону понижения.

Что касается российской валюты, то она, по мнению главы ведомства, будет крепче, чем 68 рублей за $1 на конец года, указанных сейчас в прогнозе.

"Можно примерно ориентироваться на 62-63 рубля за $1 к концу года", - приводит слова Орешкина "Интерфакс"

Также министр подчеркнул, что Россия готова жить при цене на нефть 40 долларов за баррель и ниже "вечно". Он отметил, что сейчас перспективы экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад.

"Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет 40 долларов за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой 40 долларов за баррель и ниже, это не проблема для нас", — цитирует главу Минэкономразвития Lenta.ru.
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