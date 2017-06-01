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Максакова: российские «воры в законе» по заданию спецслужб готовили убийство Саакашвили

Опубликовано 01.06.17 22:58 Максакова: российские «воры в законе» по заданию спецслужб готовили убийство Саакашвили

Об этом оперная певица рассказала во время ток-шоу «Другая Украина» украинском канале ZIK, ведущим которого является Михаил Саакашвили.

Мария Максакова, жена сбежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Воронцова, стала свидетельницей заговора против экс-губернатора Одесской области, в прошлом президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она рассказала во время ток-шоу «Другая Украина» украинском канале ZIK, ведущим которого является Михаил Саакашвили, сообщает День.Онлайн.

По ее словам, за Саакашвили охотились представители «криминального мира», срощенные со спецслужбами и выполнявшие их указания. Якобы эти разговоры велись в присутствии Максаковой, причем убийцы больше думали не о том, как совершить преступление, а ужшкммт как обставить дело так, чтобы было понятно, кто именно покусился на Саакашвили

"Там (в России) Вы смогли заявить о себе, смогли проявить свою независимость, показали свои бойцовские и даже бунтарские качества, смелость, дерзость, а серая масса не любит таких людей", - пояснила Максакова.

Также оперная дива вновь прокомментировала убийство Вороненкова. Она заявила, что знает причину его убийства.

"Ему мстили. Я думаю, в момент, когда он дал показания против Януковича, он окончательно потерял иммунитет. Человек был безобразно казнен", - заявила Максакова.

Напомним, что ранее Максакова рассказала о похищении водителя Дениса Вороненкова накануне его убийства. Депутат был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Убийца был ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.
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