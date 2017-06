Располневшую Рианну сравнили с сумоистом (ФОТО)

В последнее время 29-летняя певица довольно сильно поправилась, при этом она не стала из-за этого отказывать себе в откровенных нарядах. Хотя и раньше ее стиль нельзя было назвать пуританским.

Мимо такого не смог пройти один из популярных спортивных обозревателей Крис Спагс, который, как ему показалось, остроумно заметил, что Рианна теперь одевается словно «борец сумо».

Is Rihanna going to make being fat the hot new trend? https://t.co/DnFdi9AZy3 pic.twitter.com/r6jed6wRiQ