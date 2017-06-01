Располневшую Рианну сравнили с сумоистом (ФОТО)

Однако поклонники Рианны подвергли резкой критике пост журналиста, после чего он удалил его и принес Рианне извинения.

В последнее время 29-летняя певица довольно сильно поправилась, при этом она не стала из-за этого отказывать себе в откровенных нарядах. Хотя и раньше ее стиль нельзя было назвать пуританским.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 24 2017 в 12:33 PDT

Мимо такого не смог пройти один из популярных спортивных обозревателей Крис Спагс, который, как ему показалось, остроумно заметил, что Рианна теперь одевается словно «борец сумо».

Is Rihanna going to make being fat the hot new trend? https://t.co/DnFdi9AZy3 pic.twitter.com/r6jed6wRiQ — Straight Spags (@ChrisSpags) 30 мая 2017 г.

«Рианна собирается сделать полноту новым горячим трендом?» - написал мужчина в соцсетях. Он предположил, что певица слишком увлеклась вкусной едой, и поинтересовался, не планирует ли РиРи подвинуть модель Эшли Грэм (Ashley Graham) «в иерархии plus-sized».

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 24 2017 в 2:18 PDT

В свою очередь поклонники Рианны подвергли резкой критике пост Криса, после чего он удалил его и принес Рианне извинения.

Отметим, что теперь главный фаворит Рианны – платья и блузки с эффектом "сползших рукавов". Рубашки на артистке создают глубокое декольте, обнажая грудь, а нижним бельем звезда пренебрегает.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 19 2017 в 2:19 PDT