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Располневшую Рианну сравнили с сумоистом (ФОТО)

Опубликовано 01.06.17 21:35 Располневшую Рианну сравнили с сумоистом (ФОТО)

Однако поклонники Рианны подвергли резкой критике пост журналиста, после чего он удалил его и принес Рианне извинения.

В последнее время 29-летняя певица довольно сильно поправилась, при этом она не стала из-за этого отказывать себе в откровенных нарядах. Хотя и раньше ее стиль нельзя было назвать пуританским.

 

Мимо такого не смог пройти один из популярных спортивных обозревателей Крис Спагс, который, как ему показалось, остроумно заметил, что Рианна теперь одевается словно «борец сумо».

«Рианна собирается сделать полноту новым горячим трендом?» - написал мужчина в соцсетях. Он предположил, что певица слишком увлеклась вкусной едой, и поинтересовался, не планирует ли РиРи подвинуть модель Эшли Грэм (Ashley Graham) «в иерархии plus-sized».

 

В свою очередь  поклонники Рианны подвергли резкой критике пост Криса, после чего он удалил его и принес Рианне извинения.

Отметим, что теперь главный фаворит Рианны – платья и блузки с эффектом "сползших рукавов". Рубашки на артистке создают глубокое декольте, обнажая грудь, а нижним бельем звезда пренебрегает.
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